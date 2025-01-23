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LinkedIn обвинили в использовании частных сообщений пользователей для тренировки искусственного интеллекта

11:44, 23 января 2025
Иск подали в федеральный суд Калифорнии.
LinkedIn обвинили в использовании частных сообщений пользователей для тренировки искусственного интеллекта
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Социальную сеть LinkedIn обвинили в передаче приватных сообщений пользователей другим компаниям для обучения моделей искусственного интеллекта. Иск подали в федеральный суд Калифорнии. Об этом сообщает BBC.

Согласно тексту иска, в августе 2024 года LinkedIn «секретно» внедрила изменение в настройках конфиденциальности, которая автоматически вовлекала пользователей в программу. Это приложение позволяло сторонним компаниям использовать персональные данные пользователей для тренировки искусственного интеллекта.

Истцы заявили, что через месяц LinkedIn обновила свою политику конфиденциальности, отметив, что данные пользователей могут быть раскрыты для обучения искусственному интеллекту.

В то же время в разделе «Распространенные вопросы» компания пояснила, что пользователи имеют возможность отказаться от предоставления своих данных для тренировки искусственного интеллекта. Однако это не касается уже проведенной учебы, отмечается в иске.

Представитель компании ответил, что «это ложные обвинения, не имеющие под собой никаких оснований».

Иск подали в федеральный суд Калифорнии от имени пользователя LinkedIn Premium и «всех других», оказавшихся в подобной ситуации.

Он требует по $1000 компенсации на каждого пользователя за вероятные нарушения федерального закона США о сохраненных коммуникациях, а также неопределенную сумму за нарушение контракта и закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции.

Согласно электронному письму, которое LinkedIn направил своим пользователям в прошлом году, он не разрешил обмен данными пользователей для обучения искусственному интеллекту в Великобритании, Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

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