По всій Словаччині громадяни вийшли на мітинги проти уряду Фіцо

Мітингувальники закликали Роберта Фіцо відмовитися від повноважень і піти у відставку.

Джерело фото: TASR/Jaroslav Novák

У багатьох словацьких містах увечері в пʼятницю, 24 січня, почались мітинги під гаслом «Словаччина – це Європа». Як повідомляє місцеве видання Aktuality, мітингувальники вийшли проти політики уряду Роберта Фіцо. Також повідомляється про мітинги в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Зазначається, що найбільше містян зібралося у Братиславі. За оцінками організаторів, у столиці зібралися до 60 тисяч людей, що зробило сьогоднішню акцію протесту однією з найбільших у сучасній історії Словаччини.

У медіа пишуть, що протестувальники просили від прем'єр-міністра Роберта Фіцо відмовитися від повноважень і піти у відставку. Також вони просили, аби влада країни відмовилася від співпраці з РФ та припинила напади на Україну.

Джерело фото: David Ištok / Aktuality

Джерело фото: Robo Hakl/aktuality.sk

Джерело фото: поліція

Джерело фото: Jozef Martinský

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