По всій Словаччині громадяни вийшли на мітинги проти уряду Фіцо

У багатьох словацьких містах увечері в пʼятницю, 24 січня, почались мітинги під гаслом «Словаччина – це Європа». Як повідомляє місцеве видання Aktuality, мітингувальники вийшли проти політики уряду Роберта Фіцо. Також повідомляється про мітинги в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.
Зазначається, що найбільше містян зібралося у Братиславі. За оцінками організаторів, у столиці зібралися до 60 тисяч людей, що зробило сьогоднішню акцію протесту однією з найбільших у сучасній історії Словаччини.
У медіа пишуть, що протестувальники просили від прем'єр-міністра Роберта Фіцо відмовитися від повноважень і піти у відставку. Також вони просили, аби влада країни відмовилася від співпраці з РФ та припинила напади на Україну.
Джерело фото: David Ištok / Aktuality
Джерело фото: Robo Hakl/aktuality.sk
Джерело фото: поліція
Джерело фото: Jozef Martinský
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