По всей Словакии граждане вышли на митинги против правительства Фицо

Митингующие призвали Роберта Фицо отказаться от полномочий и уйти в отставку.

Источник фото: TASR/Jaroslav Novák

Во многих словацких городах вечером в пятницу, 24 января, начались митинги под лозунгом «Словакия – это Европа». Как сообщает местное издание Aktuality, митингующие вышли против политики правительства Роберта Фицо. Также сообщается о митингах в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Отмечается, что больше всего горожан собралось в Братиславе. По оценкам организаторов, в столице собралось до 60 тысяч человек, что сделало сегодняшнюю акцию протеста одной из крупнейших в современной истории Словакии.

В медиа пишут, что протестующие просили от премьер-министра Роберта Фицо отказаться от полномочий и уйти в отставку. Также они просили, чтобы власти страны отказались от сотрудничества с РФ и прекратили нападения на Украину.

Источник фото: David Ištok / Aktuality

Источник фото: Robo Hakl/aktuality.sk

Источник фото: поліція

Источник фото: Jozef Martinský

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