Федеральний суд США відхилив клопотання Маска щодо призупинення перетворення OpenAI на комерційну структуру

Ілон Маск подав до суду, намагаючись не дати OpenAI стати прибутковою компанією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд США відхилив клопотання Ілона Маска, який вимагав призупинити перетворення OpenAI на комерційну організацію під час судових розглядів. Суддя Північного округу Каліфорнії Івонн Гонсалес Роджерс визнала вимоги Маска «екстраординарними» та відмовила в їхньому задоволенні. Про це пише Financial Times.

Маск подав заяву наприкінці 2024 року, звинувативши OpenAI та її керівника Сема Альтмана у порушенні антимонопольних норм та відхиленні від первісної місії стартапу. Маск стверджує, що організація, створена для розвитку штучного інтелекту на благо суспільства, почала орієнтуватися на отримання прибутку, що суперечить її основним принципам.

У своїй заяві Маск також зазначив, що перетворення OpenAI з некомерційної на комерційну структуру порушує її зобов'язання перед ранніми інвесторами, зокрема перед ним самим. Однак суд переніс слухання на осінь цього року, зазначивши важливість питань суспільного інтересу та можливі негативні наслідки незаконного перетворення.

На тлі цих подій Маск і інші інвестори подали заявку на купівлю некомерційної організації, яка контролює OpenAI, за $97,4 млрд. Однак Альтман відреагував на це в соціальній мережі X, зазначивши, що вони готові купити Twitter за $9,74 млрд, якщо Маск зацікавлений у такій угоді.

Маск, який також є засновником стартапу в галузі ШІ xAI, подавав позов проти OpenAI, Альтмана та Грегорі Брокмана, звинувативши їх у порушенні умов договору та недобросовісному веденні бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.