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Обмеження спільної роботи близьких осіб у державних органах — що треба знати

12:49, 5 березня 2025
Згідно закону «Про запобігання корупції» публічні службовці не можуть мати у прямому підпорядкування близьких їм осіб та бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Обмеження спільної роботи близьких осіб у державних органах — що треба знати
Фото: pon.org.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що прозорість і неупередженість у державному управлінні є ключовими принципами державної служби. Щоб запобігти конфлікту інтересів і зловживанню службовим становищем, законодавство встановлює обмеження спільної роботи близьких осіб у державних органах та органах місцевого самоврядування.

Згідно з ч. 1 ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) публічні службовці не можуть:

  • мати у прямому підпорядкування близьких їм осіб;
  • бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Пряме підпорядкування – це відносини прямої організаційної або правової залежності,  коли підлегла особа безпосередньо залежить від керівника в організаційному чи правовому аспекті, зокрема в прийнятті на роботу чи звільнення, наданні доручень і контролі їх виконання, призначенні премій, дисциплінарних стягнень тощо.

Перелік осіб, які згідно з законодавством, вважаються близькими, досить широкий:

  • члени сім’ї: чоловік, дружина, а також за певних умов - діти, батьки;
  • родичі до другого ступеня спорідненості: рідні та двоюрідні брати і сестри, дідусі, бабусі, онуки;
  • родичі за шлюбом: тесть, теща, свекор, свекруха, зять, невістка;
  • особи під опікою: усиновлювачі, опікуни, підопічні.

Претенденти на посади публічних службовців зобов’язані повідомити про близьких родичів, що вже працюють у цій установі або органі. Таке повідомлення здійснюється стосовно всіх близьких осіб, які працюють в органі, незалежно від того, яку посаду вони обіймають, та чи призведе таке призначення до утворення відносин прямого підпорядкування між близькими особами. Це стосується не лише органу, в який працевлаштовується особа, а й установ вищого або нижчого рівня, якщо вони можуть впливати на кадрові рішення.

Проте, законодавство передбачає й винятки з обмеження щодо спільної роботи близьких осіб.

Обмеження не поширюються на:

  • народних засідателів і присяжних;
  • близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;
  • осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.  

Однак, слід пам’ятати, що на цю категорію осіб поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Це означає, що коли між близькими особами існує пряме підпорядкування, у особи, яка є керівником, існує потенційний конфлікт інтересів. У такому випадку слід вживати заходів для врегулювання конфлікту інтересів.

Порядок і строки дій у разі виникнення обставин прямого підпорядкування між близькими особами

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо прямого підпорядкування, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у 15-денний строк. Якщо в зазначений термін ці обставини не були усунуті, відповідні особи або близькі їм особи протягом одного місяця з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.  

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декларація НАЗК

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