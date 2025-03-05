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Ограничения на совместную работу близких лиц в государственных органах — что нужно знать

12:49, 5 марта 2025
Согласно закону «О предотвращении коррупции» публичные служащие не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц и находиться в прямом подчинении у близких им лиц в связи с выполнением полномочий.
Ограничения на совместную работу близких лиц в государственных органах — что нужно знать
Фото: pon.org.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что прозрачность и беспристрастность в государственном управлении являются ключевыми принципами государственной службы. Чтобы предотвратить конфликт интересов и злоупотребление служебным положением, законодательство устанавливает ограничения на совместную работу близких лиц в государственных органах и органах местного самоуправления.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (далее — Закон), публичные служащие не могут:

  • иметь в прямом подчинении близких им лиц;
  • находиться в прямом подчинении у близких им лиц в связи с выполнением полномочий.

Прямое подчинение — это отношения прямой организационной или правовой зависимости, когда подчиненный непосредственно зависит от руководителя в организационном или правовом аспекте, в том числе в принятии на работу или увольнении, выдаче поручений и контроле их выполнения, назначении премий, дисциплинарных взысканий и т. д.

Перечень лиц, которые, согласно законодательству, считаются близкими, достаточно широк:

  • Члены семьи: муж, жена, а также при определенных условиях — дети, родители;
  • Родственники до второго уровня родства: родные и двоюродные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки;
  • Родственники по браку: тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка;
  • Лица под опекой: усыновители, опекуны, подопечные.

Претенденты на должности публичных служащих обязаны сообщить о близких родственниках, которые уже работают в данном учреждении или органе. Такое сообщение подается относительно всех близких лиц, работающих в органе, независимо от их должности и от того, приведет ли такое назначение к возникновению отношений прямого подчинения между близкими лицами. Это касается не только органа, в который трудоустраивается лицо, но и учреждений высшего или низшего уровня, если они могут влиять на кадровые решения.

Однако законодательство предусматривает исключения из ограничений на совместную работу близких лиц.

Ограничения не распространяются на:

  • народных заседателей и присяжных;
  • близких лиц, которые находятся в прямом подчинении друг у друга в связи с приобретением одним из них статуса выборного лица;
  • лиц, работающих в сельских населенных пунктах (кроме тех, которые являются районными центрами), а также в горных населенных пунктах.

Однако следует помнить, что на эту категорию лиц распространяются требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Это означает, что если между близкими лицами существует прямое подчинение, у лица, занимающего руководящую должность, возникает потенциальный конфликт интересов. В таком случае необходимо принимать меры по урегулированию конфликта интересов.

Порядок и сроки действий в случае возникновения обстоятельств прямого подчинения между близкими лицами

В случае возникновения обстоятельств, нарушающих требования о прямом подчинении, соответствующие лица или их близкие обязаны устранить такие обстоятельства в 15-дневный срок.

Если в указанный срок эти обстоятельства не были устранены, соответствующие лица или их близкие в течение одного месяца с момента возникновения обстоятельств подлежат переводу в установленном порядке на другую должность, исключающую прямое подчинение.

В случае невозможности такого перевода лицо, находящееся в подчинении, подлежит увольнению с занимаемой должности.

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