Ограничения на совместную работу близких лиц в государственных органах — что нужно знать

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что прозрачность и беспристрастность в государственном управлении являются ключевыми принципами государственной службы. Чтобы предотвратить конфликт интересов и злоупотребление служебным положением, законодательство устанавливает ограничения на совместную работу близких лиц в государственных органах и органах местного самоуправления.
Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (далее — Закон), публичные служащие не могут:
Прямое подчинение — это отношения прямой организационной или правовой зависимости, когда подчиненный непосредственно зависит от руководителя в организационном или правовом аспекте, в том числе в принятии на работу или увольнении, выдаче поручений и контроле их выполнения, назначении премий, дисциплинарных взысканий и т. д.
Перечень лиц, которые, согласно законодательству, считаются близкими, достаточно широк:
Претенденты на должности публичных служащих обязаны сообщить о близких родственниках, которые уже работают в данном учреждении или органе. Такое сообщение подается относительно всех близких лиц, работающих в органе, независимо от их должности и от того, приведет ли такое назначение к возникновению отношений прямого подчинения между близкими лицами. Это касается не только органа, в который трудоустраивается лицо, но и учреждений высшего или низшего уровня, если они могут влиять на кадровые решения.
Однако законодательство предусматривает исключения из ограничений на совместную работу близких лиц.
Ограничения не распространяются на:
Однако следует помнить, что на эту категорию лиц распространяются требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Это означает, что если между близкими лицами существует прямое подчинение, у лица, занимающего руководящую должность, возникает потенциальный конфликт интересов. В таком случае необходимо принимать меры по урегулированию конфликта интересов.
Порядок и сроки действий в случае возникновения обстоятельств прямого подчинения между близкими лицами
В случае возникновения обстоятельств, нарушающих требования о прямом подчинении, соответствующие лица или их близкие обязаны устранить такие обстоятельства в 15-дневный срок.
Если в указанный срок эти обстоятельства не были устранены, соответствующие лица или их близкие в течение одного месяца с момента возникновения обстоятельств подлежат переводу в установленном порядке на другую должность, исключающую прямое подчинение.
В случае невозможности такого перевода лицо, находящееся в подчинении, подлежит увольнению с занимаемой должности.
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