Федеральный суд США отклонил ходатайство Маска о приостановке превращения OpenAI в коммерческую структуру

Илон Маск подал в суд, пытаясь не дать OpenAI стать прибыльной компанией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд США отклонил ходатайство Илона Маска, который требовал приостановить превращение OpenAI в коммерческую организацию на время судебных разбирательств. Судья Северного округа Калифорнии Ивонн Гонсалес Роджерс назвала требования Маска «экстраординарными» и отказала в их удовлетворении. Об этом пишет Financial Times.

Маск подал заявление в конце 2024 года, обвинив OpenAI и её руководителя Сэма Альтмана в нарушении антимонопольных норм и отклонении от первоначальной миссии стартапа. Маск утверждает, что организация, созданная для развития искусственного интеллекта на благо общества, начала ориентироваться на получение прибыли, что противоречит её основным принципам.

В своём заявлении Маск также отметил, что превращение OpenAI из некоммерческой в коммерческую структуру нарушает её обязательства перед ранними инвесторами, в том числе перед ним самим. Однако суд перенёс слушания на осень этого года, указав на важность вопросов общественного интереса и возможные негативные последствия незаконного преобразования.

На фоне этих событий Маск и другие инвесторы подали заявку на покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, за $97,4 млрд. Однако Альтман отреагировал на это в социальной сети X, заявив, что они готовы купить Twitter за $9,74 млрд, если Маск заинтересован в такой сделке.

Маск, который также является основателем стартапа в сфере ИИ xAI, подал иск против OpenAI, Альтмана и Грегори Брокмана, обвинив их в нарушении условий договора и недобросовестном ведении бизнеса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.