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Єврокомісія має перейти в режим військової підготовки, — Урсула фон дер Ляєн

16:22, 9 березня 2025
Фон дер Ляєн також анонсувала перше в історії засідання колегії Єврокомісії з питань оборони.
Єврокомісія має перейти в режим військової підготовки, — Урсула фон дер Ляєн
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Єврокомісія має перейти в режим військової підготовки. Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на пресконференції, приуроченій до завершення 100 днів роботи другого складу її відомства.

«Щоб відповідати на виклики, що стоять перед нами, ми повинні перейти в режим підготовки», – зазначила вона.

Фон дер Ляєн також анонсувала перше в історії засідання колегії Єврокомісії з питань оборони.

«В найближчі тижні я скличу перше в історії засідання колегії Єврокомісії з питань оборони. Члени Єврокомісії тепер регулярно отримуватимуть інформацію про розвиток ситуації у сфері безпеки», — наголосила президентка ЄК.

За її словами, у контексті військової безпеки будуть розглядатися не лише зовнішньополітичні та поліцейські питання, а й питання енергетики, досліджень і торгівлі, а також теми кібербезпеки та боротьби з іноземним втручанням.

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Єврокомісія

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