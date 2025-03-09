Еврокомиссия должна переключиться в режим военной подготовки — Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен также анонсировала первое в истории заседание коллегии Еврокомиссии по вопросам обороны.

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Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, приуроченной к завершению 100 дней работы второго состава ее ведомства.

«Чтобы отвечать на вызовы, стоящие перед нами, мы должны перейти в режим подготовки», — отметила она.

Фон дер Ляйен также анонсировала первое в истории заседание коллегии Еврокомиссии по вопросам обороны.

«В ближайшие недели я созову первое в истории заседание коллегии Еврокомиссии по вопросам обороны. Члены Еврокомиссии теперь регулярно будут получать информацию о развитии ситуации в сфере безопасности», — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

По ее словам, в контексте военной безопасности будут рассматриваться не только внешнеполитические и полицейские вопросы, но и вопросы энергетики, исследований и торговли, а также темы кибербезопасности и борьбы с иностранным вмешательством.

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