У Великій Британії зобов'яжуть реєструватися всіх, хто працює на Росію

У Великій Британії змусять російських агентів реєструвати свою діяльність під загрозою ув’язнення.

Фото: REUTERS

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Велика Британія включить Росію до Схеми реєстрації іноземного впливу, і всіх, хто працює на російську державу на території країни, змусять зареєструвати свою діяльність. Про це повідомила продюсер FoxNews Нана Саджая в соцмережі X.

Згідно з новим правилом, будь-хто, хто здійснює діяльність на користь Росії, буде зобов'язаний офіційно заявити про це, або ж ризикує опинитися у в'язниці. Оголошення зробив уряд Великої Британії.

«Росію буде включено до британської Схеми реєстрації іноземного впливу: «Будь-хто, хто працює на російську державу у Великій Британії, буде зобов'язаний заявити про свою діяльність або ризикує опинитися у в'язниці», - оголосив сьогодні уряд», - написала вона.

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