Трамп «розчарований лідерами обох сторін» війни в Україні

«Війна триває занадто довго» – Білий дім.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований поведінкою Володимира Путіна через затягування мирних переговорів.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт додала, що Трамп висловив розчарування «лідерами з обох сторін». Вона підкреслила, що війна триває занадто довго, призводячи до численних жертв з обох сторін, повідомляє Sky News.

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