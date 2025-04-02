Деклараційна кампанія завершена – що вказав у декларації заступник голови ВККС Олексій Омельян

У декларації Олексія Омельяна – 14 об’єктів нерухомості, однак більшість з них належить «особі, з якою спільно проживає та не перебуває у шлюбі».

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31 березня завершилася кампанія декларування публічних службовців. «Судово-юридична газета» вирішила проаналізувати, що вказали у деклараціях за 2024 рік члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Отже, заступник голови ВККС Олексій Омельян загалом зазначив у декларації 13 об’єктів нерухомості та 1 об’єкт незавершеного будівництва.

Він має у власності квартиру у Києві 72,6 кв м, придбану в 2016 році за 635 250 грн, як зазначив у декларації.

Мешкає Олексій Омельян у Києві в квартирі 133,7 кв м, що належить Марії Омельян, яка є «особою, з якою спільно проживає та не перебуває у шлюбі». Вартість квартири вказана у сумі 276 758 грн. У цій же квартирі проживають діти декларанта.

Слід зазначити, що Олексій Омельян в декларації за 2024 рік не зазначав право користування житловими будинками чи садовими (дачними) будинками, а лише вказав на своє право користування земельною ділянкою, яка належить Марії Омельян.

В свою чергу, Марії Омельян належить житловий будинок з прибудовами загальною площею 71,3 кв м у селі Шапіївка Київської області, який придбано в 2019 році за невідому вартість. У цьому ж селі знаходяться належні їй земельні ділянки площею 2500 кв м та 1091 кв м, придбані у 2019 році, знов-таки, за невідому вартість.

Крім того, вона має частку у домоволодінні і право користування землею у селі Слобідка-Рихтівська Хмельницької області і третину у садовому будинку загальною площею 195,4 кв м у селі Новосілки Київської області. Вартість будинку на дату набуття (2011 рік), як вказав декларант, складала 283,4 тисяч грн. Там же у Новосілках вона користується земельною ділянкою.

Марія Омельян також має квартиру у Києві 76,5 кв м вартістю 83,5 тисяч грн.

Також їй належать гаражі у Києві площею 20,4 кв м вартістю 85,2 тисячі грн і 26,9 кв м вартістю 32,5 тисяч грн відповідно.

Олексій Омельян задекларував користування земельною ділянкою 748 кв м у Києві, яка належить Марії Омельян. Вартість ділянки, як вказав заступник голови ВККС, 35,6 тисяч грн на дату набуття.

Крім того, він вказав садовий (дачний) будинок площею 298 кв м у Києві як об’єкт незавершеного будівництва, що належить Марії Омельян. Своє право користування стосовно цього об’єкту він не вказав.

У декларації йдеться про три авто.

Олексію Омельяну належить Toyota Corolla 2014 р. в. вартістю 180 тисяч грн. Марії Омельян – Mitsubishi Pajero Sport Wagon 2012 р. в. вартістю 301 тисяча грн.

Також заступник голови ВККС користується авто Toyota Corolla 2012 р. в.

За даними декларації Марія Омельян має корпоративні права у ТОВ «Виробниче підприємство «Старкад», ТОВ «Центр розвитку дитини Монтессорі Кідз Спейс», ТОВ «Монтессорі центр», ТОВ «Науково-виробничий «Центр Радогор», ТОВ «Київський ліцей Монтессорі». Також вона є кінцевим бенефіціарним власником у ТОВ «Центр розвитку дитини «Монтессорі Кідз Спейс» і ТОВ «Монтессорі центр», а також ТОВ «Київський ліцей Монтессорі», ТОВ «Виробниче підприємство «Старкад» і ТОВ «Науково-виробничий центр Радогор».

З числа доходів Олексій Омельян вказав, що Марія Омельян отримала соціальну виплату з відповідного бюджету у сумі 76 520 грн.

При цьому вона отримала у 2024 році дохід від зайняття підприємницькою діяльністю 4 151 500 грн, дивіденди від ТОВ «НВЦ «РАДОГОР» 295 тисяч грн, від ТОВ «Виробниче підприємство «Старкад» 150,4 тисячі грн .

Сам Олексій Омельян за 2024 рік отримав 3 919 847 грн зарплати у ВККС, тобто, приблизно 326 653 грн на місяць. Також він отримав 23,8 тисяч грн зарплати у Господарському суді Житомирської області та 9 грн виплат по програмі Cashback.

Крім того, Олексій Омельян отримав як дохід оплату вартості проживання та харчування під час участі у семінарі для правників «Справедливість, закон і суспільство» у сумі 24,9 тисяч грн від ОБСЄ.

Щодо грошових активів, то Олексій Омельян вказав, що зберігає готівкою 17 980 доларів США, 9765 євро та 34 долари на рахунку в банку. Марія Омельян має готівкою 27,8 тисяч євро.

Нагадаємо, Олексій Омельян в 2012 році був призначений суддею Господарського суду Житомирської області. Наразі є заступником Голови Комісії – головою Другої палати та членом Пʼятої колегії Комісії.

Раніше ми писали, які об’єкти зазначив у декларації голова ВККС Андрій Пасічник.

Автор: Наталя Мамченко

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