Декларационная кампания завершена – что указал в декларации заместитель главы ВККС Алексей Омельян

В декларации Алексея Омельяна – 14 объектов недвижимости, однако большинство из них принадлежит «лицу, с которым он совместно проживает, но не состоит в браке».

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31 марта завершилась кампания декларирования публичных служащих. «Судебно-юридическая газета» решила проанализировать, что указали в декларациях за 2024 год члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Итак, заместитель главы ВККС Алексей Омельян в общей сложности указал в декларации 13 объектов недвижимости и 1 объект незавершенного строительства.

Он владеет квартирой в Киеве площадью 72,6 кв м, приобретенной в 2016 году за 635 250 грн, как указано в декларации.

Проживает Алексей Омельян в Киеве в квартире площадью 133,7 кв м, которая принадлежит Марии Омельян, являющейся «лицом, с которым он совместно проживает, но не состоит в браке». Стоимость квартиры указана в размере 276 758 грн. В этой же квартире проживают дети декларанта.

Следует отметить, что Алексей Омельян в декларации за 2024 год не указывал права пользования жилыми домами или садовыми (дачными) домами, а лишь указал свое право пользования земельным участком, который принадлежит Марии Омельян.

В свою очередь, Марии Омельян принадлежит жилой дом с пристройками общей площадью 71,3 кв. м в селе Шапиевка Киевской области, приобретенный в 2019 году за неизвестную стоимость. В этом же селе находятся принадлежащие ей земельные участки площадью 2500 кв. м и 1091 кв. м, приобретенные в 2019 году, опять же, за неизвестную стоимость.

Кроме того, она владеет долей в домовладении и правом пользования землей в селе Слободка-Рыхтовская Хмельницкой области и третью садового дома общей площадью 195,4 кв м в селе Новоселки Киевской области. Стоимость дома на дату приобретения (2011 год), как указал декларант, составляла 283,4 тысячи грн. Там же, в Новоселках, она пользуется земельным участком.

Мария Омельян также владеет квартирой в Киеве площадью 76,5 кв. м стоимостью 83,5 тысячи грн.

Также ей принадлежат гаражи в Киеве площадью 20,4 кв. м стоимостью 85,2 тысячи грн и 26,9 кв. м стоимостью 32,5 тысячи грн соответственно.

Алексей Омельян задекларировал пользование земельным участком площадью 748 кв. м в Киеве, который принадлежит Марии Омельян. Стоимость участка, как указал заместитель главы ВККС, составляет 35,6 тысячи грн на дату приобретения.

Кроме того, он указал садовый (дачный) дом площадью 298 кв. м в Киеве как объект незавершенного строительства, принадлежащий Марии Омельян. Свое право пользования по отношению к этому объекту он не указал.

В декларации упоминается три автомобиля.

Алексею Омельяну принадлежит Toyota Corolla 2014 года выпуска стоимостью 180 тысяч грн. Марии Омельян – Mitsubishi Pajero Sport Wagon 2012 года выпуска стоимостью 301 тысяча грн. Также заместитель главы ВККС пользуется автомобилем Toyota Corolla 2012 года выпуска.

Согласно данным декларации, Мария Омельян имеет корпоративные права в ООО «Производственное предприятие «Старкад», ООО «Центр развития ребенка Монтессори Кидз Спейс», ООО «Монтессори центр», ООО «Научно-производственный «Центр Радогор», ООО «Киевский лицей Монтессори». Также она является конечным бенефициарным владельцем в ООО «Центр развития ребенка «Монтессори Кидз Спейс», ООО «Монтессори центр», ООО «Киевский лицей Монтессори», ООО «Производственное предприятие «Старкад» и ООО «Научно-производственный центр Радогор».

Из доходов Алексей Омельян указал, что Мария Омельян получила социальную выплату из соответствующего бюджета в размере 76 520 грн.

При этом она получила в 2024 году доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 4 151 500 грн, дивиденды от ООО «НПЦ «Радогор» – 295 тысяч грн, от ООО «Производственное предприятие «Старкад» – 150,4 тысячи грн.

Сам Алексей Омельян за 2024 год получил 3 919 847 грн зарплаты в ВККС, то есть примерно 326 653 грн в месяц. Также он получил 23,8 тысячи грн зарплаты в Хозяйственном суде Житомирской области и 9 грн выплат по программе Cashback.

Кроме того, Алексей Омельян получил в качестве дохода оплату стоимости проживания и питания во время участия в семинаре для юристов «Справедливость, закон и общество» в размере 24,9 тысячи грн от ОБСЕ.

Что касается денежных активов, Алексей Омельян указал, что хранит наличными 17 980 долларов США, 9765 евро и 34 доллара на банковском счете. Мария Омельян имеет наличными 27,8 тысячи евро.

Напомним, Алексей Омельян в 2012 году был назначен судьей Хозяйственного суда Житомирской области. В настоящее время является заместителем председателя Комиссии – главой Второй палаты и членом Пятой коллегии Комиссии.

Ранее мы писали, какие объекты указал в декларации председатель ВККС Андрей Пасечник.

Автор: Наталя Мамченко

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