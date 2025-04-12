Інтриги у Білому домі — деякі республіканці хочуть замінити Віткоффа на Рубіо у переговорах з РФ

Республіканців турбує поведінка Стіва Віткоффа та зближення з РФ, — Reuters.

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Спеціальний представник США Стів Віткофф передав Дональду Трампу "чітке послання від Кремля", що найшвидший спосіб досягти припинення вогню в Україні полягає в тому, щоб передати під контроль Кремля Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області. Про це пише Reuters.

Вказується, що Віткофф раніше вже висловлював таку думку, зокрема публічно, в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону.

Як додає агентство, інший посланець Трампа, Кіт Келлог, також був присутній під час розмови Трампа із Віткоффом. Той виступив проти такого сценарію, заявивши, що Україна, хоча й готова вести переговори, ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю на ці території Росії.

За словами людини, знайомої з перебігом розмов, "деякі республіканці були настільки занепокоєні явною проросійською позицією Віткоффа в інтерв'ю Такеру Карлсону", що згодом кілька людей подзвонили раднику з національної безпеки Майку Волтцу та держсекретареві Марко Рубіо, щоб висловити своє невдоволення.

Як пише Reuters, деякі американські та європейські чиновники занепокоєні тим, що, "поки Віткофф слідує стратегії Трампа, росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів".

"Віткофф повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце", - йдеться в листі від 26 березня від Еріка Левіна, великого спонсора-республіканця.

Зазначається, що лист, надісланий групі, до якої входять спонсори-республіканці, і переглянутий Reuters, був написаний після інтерв'ю Карлсону і виступу на Fox News, і критикував Віткоффа за вихваляння Путіна.

Демократи також не задоволені поточним станом справ.

"Віткофф і Трамп скоїли смертний гріх дипломатії: вони виставили напоказ своє відчайдушне бажання укласти угоду", - заявив Нед Прайс, колишній прессекретар Держдепартаменту за президента Джо Байдена.

Видання зазначає, що у союзників США суперечки та відсутність прогресу на шляху до мирної угоди посилюють відчуття, що "у США немає чіткого плану щодо припинення війни в Україні".

Два європейські чиновники, які нещодавно контактували з адміністрацією США, заявили, що на переговорну групу чиниться тиск з метою якнайшвидшого отримання результатів, і їх непокоїть, що США можуть не тільки вжити заходів, здатних підірвати Україну, а й власну архітектуру безпеки Європи.

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