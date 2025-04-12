Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

Санкції застосували проти чотирьох осіб.

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 12 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Зокрема, вони торкнуться колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова, екснардепа Сергія Клюєва, підприємця Віктора Поліщука, а також колишньої акціонерки IBOX-банку Альони Шевцової.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський ввів нові санкційні кроки та анонсував ще одне рішення РНБО щодо функціонерів.

Відповідний указ № 231/2025 розміщено на сайті Президента.

Нижче наводимо документ.

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