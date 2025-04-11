Володимир Зеленський увів санкції проти тих, хто виправдовує агресію РФ

Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів – зазначив Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський 11 квітня підписав два укази про введення в дію санкцій.

«Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті.

Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром.

Дякую всім, хто захищає нашу державу та поширює правду про цю війну», підкреслив Президент.

Як випливає з указу №230/2025 санкції введені зокрема стосовно таких організацій, як ТОВ «МедіаГрупп НьюсФронт», ТОВ «Інформаційне агентство «Нове видання», Автономна некомерційна організація Херсонської області «Телерадіокомпанія «Таврія», а також фізичних осіб, зокрема, у переліку є такі прізвища, як Денис Жарких, Юрій Бардаш, Артем Марчевський, Андрій Мішин, Руслан Баклан, Вадим Карасьов, Олександр Шелест, Катерина Агранович, Костянтин Кеворкян, Яким Гасанов Максим Шихалєєв тощо.

Нижче наводимо укази.

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