Владимир Зеленский ввел санкции против тех, кто оправдывает агрессию РФ

Президент Владимир Зеленский 11 апреля подписал два указа о введении в действие санкций.
«Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте.
Готовится еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ — вскоре.
Спасибо всем, кто защищает наше государство и распространяет правду об этой войне», — подчеркнул Президент.
Как следует из указа №230/2025, санкции введены, в частности, в отношении таких организаций, как ООО «МедиаГрупп НьюсФронт», ООО «Информационное агентство «Новое издание», Автономная некоммерческая организация Херсонской области «Телерадиокомпания «Таврия», а также физических лиц, среди которых в перечне указаны такие фамилии, как Денис Жарких, Юрий Бардаш, Артем Марчевский, Андрей Мишин, Руслан Баклан, Вадим Карасев, Александр Шелест, Екатерина Агранович, Константин Кеворкян, Яким Гасанов, Максим Шихалеев и другие.
Ниже приведены указы.
Нижче наводимо укази.
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