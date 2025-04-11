Владимир Зеленский ввел санкции против тех, кто оправдывает агрессию РФ

Готовится еще одно решение СНБО относительно функционеров, — отметил Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский 11 апреля подписал два указа о введении в действие санкций.

«Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте.

Готовится еще одно решение СНБО относительно функционеров. Указ — вскоре.

Спасибо всем, кто защищает наше государство и распространяет правду об этой войне», — подчеркнул Президент.

Как следует из указа №230/2025, санкции введены, в частности, в отношении таких организаций, как ООО «МедиаГрупп НьюсФронт», ООО «Информационное агентство «Новое издание», Автономная некоммерческая организация Херсонской области «Телерадиокомпания «Таврия», а также физических лиц, среди которых в перечне указаны такие фамилии, как Денис Жарких, Юрий Бардаш, Артем Марчевский, Андрей Мишин, Руслан Баклан, Вадим Карасев, Александр Шелест, Екатерина Агранович, Константин Кеворкян, Яким Гасанов, Максим Шихалеев и другие.

Ниже приведены указы.

Нижче наводимо укази.

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