Зеленский ввел в действие санкции против экс-главы Нацбанка Арбузова, экс-нардепа Клюева и бизнесмена Полищука

Санкции применили против четырех человек.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 апреля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В частности, они коснутся бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова, экс-нардепа Сергея Клюева, предпринимателя Виктора Полищука, а также бывшей акционерки IBOX-банка Алены Шевцовой.

Напоминаем, что ранее Владимир Зеленский ввел новые санкционные шаги и анонсировал еще одно решение СНБО относительно функционеров.

Соответствующий указ № 231/2025 размещен на сайте Президента.

Ниже приводим документ.

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