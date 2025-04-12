Интриги в Белом доме – некоторые республиканцы хотят заменить Уиткоффа на Рубио в переговорах с РФ

Республиканцев беспокоит поведение Стива Виткоффа и сближение с РФ, - Reuters.

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Специальный представитель США Стив Уиткофф передал Дональду Трампу "чёткое послание от Кремля", что самый быстрый способ достичь прекращения огня в Украине заключается в передаче под контроль Кремля Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет Reuters.

Указывается, что Уиткофф ранее уже высказывал такую точку зрения, в том числе публично, в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Как добавляет агентство, другой посланник Трампа, Кит Келлог, также присутствовал во время разговора Трампа с Уиткоффом. Он выступил против такого сценария, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры, никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность на эти территории России.

По словам человека, знакомого с ходом беседы, "некоторые республиканцы были настолько обеспокоены явной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Такеру Карлсону", что позже несколько человек позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить своё недовольство.

Как пишет Reuters, некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что "пока Уиткофф придерживается стратегии Трампа, россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров".

"Виткофф должен уйти, а Рубио должен занять его место", — говорится в письме от 26 марта от Эрика Левина, крупного спонсора-республиканца.

Отмечается, что письмо, отправленное группе, в которую входят спонсоры-республиканцы, и просмотренное Reuters, было написано после интервью Карлсону и выступления на Fox News и критиковало Уиткоффа за восхваление Путина.

Демократы также не довольны текущим состоянием дел.

"Виткофф и Трамп совершили смертный грех дипломатии: они выставили напоказ своё отчаянное желание заключить сделку", — заявил Нед Прайс, бывший пресс-секретарь Государственного департамента при президенте Джо Байдене.

Издание отмечает, что у союзников США споры и отсутствие прогресса на пути к мирному соглашению усиливают ощущение, что "у США нет чёткого плана по прекращению войны в Украине".

Два европейских чиновника, недавно контактировавших с администрацией США, заявили, что на переговорную группу оказывается давление с целью как можно быстрее получить результаты, и их беспокоит, что США могут не только принять меры, которые могут подорвать Украину, но и собственную архитектуру безопасности Европы.

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