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У Нідерландах відкликають партію желейних цукерок Haribo — у них знайшли канабіс

18:25, 30 травня 2025
Підозрілі солодощі спричинили отруєння в одній сім’ї, через що компанія відкликала всю партію для безпеки споживачів.
У Нідерландах відкликають партію желейних цукерок Haribo — у них знайшли канабіс
Фото: unsplash
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У Нідерландах компанія Haribo відкликала пакунки із желейними цукерками Happy Cola F!ZZ після того, як кілька членів однієї сім’ї відчули нездужання — у них з’явилися запаморочення, і лише після цього вони звернулися до поліції. Про це повідомляє Independent.

За інформацією місцевої служби контролю за безпекою продуктів (NVWA), у цукерках виявили сліди канабісу.

Поки відомо про три заражені пакети, але для безпеки Haribo відкликала всю партію цих солодощів у Нідерландах. Інші продукти Haribo залишаються безпечними для споживання.

Представник компанії Haribo заявив: «Інцидент обмежений Нідерландами, конкретним продуктом та партією. Продукти Haribo у Великій Британії не зачеплені.»

Він також додав, що безпека споживачів — найвищий пріоритет компанії, тому відкликання було негайним. Haribo співпрацює з владою, щоб з’ясувати причини та обставини забруднення.

NVWA наразі проводить розслідування разом із Haribo. Як канабіс потрапив у цукерки — поки невідомо.

«Було відібрано зразки, у яких знайшли канабіс, — повідомив представник NVWA. — Ми негайно повідомили Haribo, і компанія випустила попередження про безпеку.»

У офіційному повідомленні NVWA йдеться: «Haribo попереджає про відкликання кілограмових пакетів HARIBO Happy Cola F!ZZ з терміном придатності до січня 2026 року.

У цих пакетах можуть бути цукерки, які при вживанні можуть викликати такі симптоми, як запаморочення.

Поки йдеться про три пакети, але з метою безпеки Haribo відкликає всю партію. Не вживайте ці цукерки».

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Нідерланди канабіс продукти

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