В Нидерландах отзывают партию желейных конфет Haribo — в них нашли каннабис

В Нидерландах компания Haribo отозвала пакеты с конфетами Happy Cola F!ZZ после того, как несколько членов одной семьи почувствовали недомогание — у них появилось головокружение, и только после этого они обратились в полицию. Об этом сообщает Independent.
По информации местной службы контроля за безопасностью продуктов (NVWA), в конфетах обнаружили следы каннабиса.
Пока известно о трех зараженных пакетах, но для безопасности Haribo отозвала всю партию этих сладостей в Нидерландах. Другие продукты Haribo остаются безопасными для потребления.
Представитель компании Haribo заявил: «Инцидент ограничен Нидерландами, конкретным продуктом и партией. Продукты Haribo в Великобритании не затронуты.»
Он также добавил, что безопасность потребителей — высший приоритет компании, поэтому отзыв был незамедлительным. Haribo сотрудничает с властями, чтобы выяснить причины и обстоятельства загрязнения.
NVWA в настоящее время проводит расследование вместе с Haribo. Как каннабис попал в конфеты — пока неизвестно.
«Были взяты образцы, в которых нашли каннабис, — сообщил представитель NVWA. — Мы немедленно связались с Haribo, и компания выпустила предупреждение о безопасности.»
В официальном заявлении NVWA говорится: «Haribo предупреждает об отзыве килограммовых пакетов HARIBO Happy Cola F!ZZ с сроком годности до января 2026 года.
В этих пакетах могут быть конфеты, которые при употреблении могут вызвать такие симптомы, как головокружение.
Пока речь идет о трех пакетах, но с целью безопасности Haribo отзывает всю партию. Не употребляйте эти конфеты.»
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