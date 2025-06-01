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Колишню столицю наркокартелю Пабло Ескобара визнано найзеленішим містом світу

13:19, 1 червня 2025
Медельїн — місто вічної весни та лідер у світовому екорейтингу.
Колишню столицю наркокартелю Пабло Ескобара визнано найзеленішим містом світу
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Колумбійське місто Медельїн, раніше відоме головним чином як колишня «столиця» наркокартелю Пабло Ескобара, посіло перше місце у рейтингу найзеленіших міст світу за результатами опитування видання Time Out. Місто також називають «містом вічної весни» або «столицею квітів» через розвинену мережу парків і порівняно помірний клімат.

Для складання рейтингу Time Out залучив дані більш ніж 18 500 респондентів із різних куточків планети, які оцінювали рівень озеленення у своїх містах. У Медельїні 92 % місцевих жителів заявили, що задоволені наявністю зелених зон та доступом до природи.

За словами авторів дослідження, частково цьому сприяє клімат міста – пасатний тропічний, що підтримує «вічну весну» – а також масштабна програма озеленення, запроваджена з 2016 року. Завдяки проєкту із створення «зелених коридорів» середня температура в Медельїні знизилася приблизно на 2 °C за перші три роки.

Через центр міста тече річка з мережою прибережних парків, де налічується 280 дерев і понад 38 000 м² зелених насаджень. Біля Медельїна розташована долина Ріо-Кларо – природний заповідник із можливостями для купання та водних видів спорту.

На другому місці в рейтингу опинився Бостон із 88 % схвалення серед місцевих жителів за пішохідну доступність парків і зелених територій. Третю позицію посів Сідней (87 %), четверту – Лондон (87 %).

Топ-20 міст за рівнем озеленення та доступом до природи:

  1. Медельїн, Колумбія (92 %)
  2. Бостон, США (88 %)
  3. Сідней, Австралія (87 %)
  4. Лондон, Велика Британія (87 %)
  5. Остін, США (86 %)
  6. Единбург, Велика Британія (86 %)
  7. Мельбурн, Австралія (86 %)
  8. Денвер, США (84 %)
  9. Абу-Дабі, ОАЕ (83 %)
  10. Кейптаун, Південна Африка (83 %)
  11. Чикаго, США (83 %)
  12. Сан-Франциско, США (82 %)
  13. Стокгольм, Швеція (82 %)
  14. Монреаль, Канада (81 %)
  15. Мюнхен, Німеччина (81 %)
  16. Мумбаї, Індія (79 %)
  17. Пекін, Китай (78 %)
  18. Цюрих, Швейцарія (77 %)
  19. Оттава, Канада (77 %)
  20. Брісбен, Австралія (76 %)

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