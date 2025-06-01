Колишню столицю наркокартелю Пабло Ескобара визнано найзеленішим містом світу

Колумбійське місто Медельїн, раніше відоме головним чином як колишня «столиця» наркокартелю Пабло Ескобара, посіло перше місце у рейтингу найзеленіших міст світу за результатами опитування видання Time Out. Місто також називають «містом вічної весни» або «столицею квітів» через розвинену мережу парків і порівняно помірний клімат.
Для складання рейтингу Time Out залучив дані більш ніж 18 500 респондентів із різних куточків планети, які оцінювали рівень озеленення у своїх містах. У Медельїні 92 % місцевих жителів заявили, що задоволені наявністю зелених зон та доступом до природи.
За словами авторів дослідження, частково цьому сприяє клімат міста – пасатний тропічний, що підтримує «вічну весну» – а також масштабна програма озеленення, запроваджена з 2016 року. Завдяки проєкту із створення «зелених коридорів» середня температура в Медельїні знизилася приблизно на 2 °C за перші три роки.
Через центр міста тече річка з мережою прибережних парків, де налічується 280 дерев і понад 38 000 м² зелених насаджень. Біля Медельїна розташована долина Ріо-Кларо – природний заповідник із можливостями для купання та водних видів спорту.
На другому місці в рейтингу опинився Бостон із 88 % схвалення серед місцевих жителів за пішохідну доступність парків і зелених територій. Третю позицію посів Сідней (87 %), четверту – Лондон (87 %).
Топ-20 міст за рівнем озеленення та доступом до природи:
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