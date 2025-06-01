Колишню столицю наркокартелю Пабло Ескобара визнано найзеленішим містом світу

Медельїн — місто вічної весни та лідер у світовому екорейтингу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колумбійське місто Медельїн, раніше відоме головним чином як колишня «столиця» наркокартелю Пабло Ескобара, посіло перше місце у рейтингу найзеленіших міст світу за результатами опитування видання Time Out. Місто також називають «містом вічної весни» або «столицею квітів» через розвинену мережу парків і порівняно помірний клімат.

Для складання рейтингу Time Out залучив дані більш ніж 18 500 респондентів із різних куточків планети, які оцінювали рівень озеленення у своїх містах. У Медельїні 92 % місцевих жителів заявили, що задоволені наявністю зелених зон та доступом до природи.

За словами авторів дослідження, частково цьому сприяє клімат міста – пасатний тропічний, що підтримує «вічну весну» – а також масштабна програма озеленення, запроваджена з 2016 року. Завдяки проєкту із створення «зелених коридорів» середня температура в Медельїні знизилася приблизно на 2 °C за перші три роки.

Через центр міста тече річка з мережою прибережних парків, де налічується 280 дерев і понад 38 000 м² зелених насаджень. Біля Медельїна розташована долина Ріо-Кларо – природний заповідник із можливостями для купання та водних видів спорту.

На другому місці в рейтингу опинився Бостон із 88 % схвалення серед місцевих жителів за пішохідну доступність парків і зелених територій. Третю позицію посів Сідней (87 %), четверту – Лондон (87 %).

Топ-20 міст за рівнем озеленення та доступом до природи:

Медельїн, Колумбія (92 %) Бостон, США (88 %) Сідней, Австралія (87 %) Лондон, Велика Британія (87 %) Остін, США (86 %) Единбург, Велика Британія (86 %) Мельбурн, Австралія (86 %) Денвер, США (84 %) Абу-Дабі, ОАЕ (83 %) Кейптаун, Південна Африка (83 %) Чикаго, США (83 %) Сан-Франциско, США (82 %) Стокгольм, Швеція (82 %) Монреаль, Канада (81 %) Мюнхен, Німеччина (81 %) Мумбаї, Індія (79 %) Пекін, Китай (78 %) Цюрих, Швейцарія (77 %) Оттава, Канада (77 %) Брісбен, Австралія (76 %)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.