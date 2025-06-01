Практика судов
  1. В мире

Бывшая столица наркокартеля Пабло Эскобара признана самым зеленым городом мира

13:19, 1 июня 2025
Медельин – город вечной весны и лидер в мировом экорейтинге.
Бывшая столица наркокартеля Пабло Эскобара признана самым зеленым городом мира
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Колумбийский город Медельин, ранее известный главным образом как бывшая «столица» наркокартеля Пабло Эскобара, занял первое место в рейтинге самых зеленых городов мира по результатам опроса издания Time Out. Город также называют «городом вечной весны» или «столицей цветов» из-за развитой сети парков и сравнительно умеренного климата.

Для составления рейтинга Time Out привлек данные более чем 18 500 респондентов из разных уголков планеты, которые оценивали уровень озеленения в своих городах. В Медельине 92 % местных жителей заявили, что довольны наличием зеленых зон и доступом к природе.

По словам авторов исследования, частично этому способствует климат города - пассатный тропический, поддерживающий «вечную весну» - а также масштабная программа озеленения, введенная с 2016 года. Благодаря проекту по созданию «зеленых коридоров» средняя температура в Медельине снизилась примерно на 2 °C за первые три года.

Через центр города течет река с сетью прибрежных парков, где насчитывается 280 деревьев и более 38 000 м² зеленых насаждений. Возле Медельина расположена долина Рио-Кларо - природный заповедник с возможностями для купания и водных видов спорта.

На втором месте в рейтинге оказался Бостон с 88 % одобрения среди местных жителей за пешеходную доступность парков и зеленых территорий. Третью позицию занял Сидней (87 %), четвертую - Лондон (87 %).

Топ-20 городов по уровню озеленения и доступу к природе:

  1. Медельин, Колумбия (92%)
  2. Бостон, США (88%)
  3. Сидней, Австралия (87%)
  4. Лондон, Великобритания (87%)
  5. Остин, США (86%)
  6. Эдинбург, Великобритания (86%)
  7. Мельбурн, Австралия (86%)
  8. Денвер, США (84%)
  9. Абу-Даби, ОАЭ (83 %)
  10. Кейптаун, Южная Африка (83 %)
  11. Чикаго, США (83 %)
  12. Сан-Франциско, США (82 %)
  13. Стокгольм, Швеция (82%)
  14. Монреаль, Канада (81 %)
  15. Мюнхен, Германия (81%)
  16. Мумбаи, Индия (79 %)
  17. Пекин, Китай (78 %)
  18. Цюрих, Швейцария (77 %)
  19. Оттава, Канада (77 %)
  20. Брисбен, Австралия (76 %)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет согласовал законопроект об получении образования военнослужащими 18-25 лет без отрыва от службы, но пока непонятно, как они будут это делать

Мужчины от 18 до 25 лет, призванные или подписавшие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – но пока непонятно, каким образом это должно быть реализовано в условиях боевых действий.

Женщина купила квартиру, но не знала, что она находится в ипотеке – Верховный Суд объяснил, может ли банк забрать у нее квартиру

Само по себе отсутствие записи об ипотеке в Государственном реестре ипотек не прекращает ипотеку, однако в случае добросовестного приобретения имущества третьим лицом, которое полагалось на сведения из реестра, право ипотеки прекращается.

Быстро назначить руководителя Гостаможслужбы, внести изменения в УПК – какие требования к Украине озвучили после визита миссии МВФ

В МВФ также отметили, что Украине нужно мобилизовать внутренние источники поступлений и выполнять Национальную стратегию доходов, а не только надеяться на внешних доноров.

В Верховной Раде предложили определить критерии для квалификации действий судей как необоснованной волокиты

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается определить критерии для квалификации допущения судьей необоснованной волокиты в деле.

Наши позиции и предложения игнорируются, а хронические проблемы в судебной власти не решаются годами – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия утвердил ежегодный доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради