Бывшая столица наркокартеля Пабло Эскобара признана самым зеленым городом мира

Медельин – город вечной весны и лидер в мировом экорейтинге.

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Колумбийский город Медельин, ранее известный главным образом как бывшая «столица» наркокартеля Пабло Эскобара, занял первое место в рейтинге самых зеленых городов мира по результатам опроса издания Time Out. Город также называют «городом вечной весны» или «столицей цветов» из-за развитой сети парков и сравнительно умеренного климата.

Для составления рейтинга Time Out привлек данные более чем 18 500 респондентов из разных уголков планеты, которые оценивали уровень озеленения в своих городах. В Медельине 92 % местных жителей заявили, что довольны наличием зеленых зон и доступом к природе.

По словам авторов исследования, частично этому способствует климат города - пассатный тропический, поддерживающий «вечную весну» - а также масштабная программа озеленения, введенная с 2016 года. Благодаря проекту по созданию «зеленых коридоров» средняя температура в Медельине снизилась примерно на 2 °C за первые три года.

Через центр города течет река с сетью прибрежных парков, где насчитывается 280 деревьев и более 38 000 м² зеленых насаждений. Возле Медельина расположена долина Рио-Кларо - природный заповедник с возможностями для купания и водных видов спорта.

На втором месте в рейтинге оказался Бостон с 88 % одобрения среди местных жителей за пешеходную доступность парков и зеленых территорий. Третью позицию занял Сидней (87 %), четвертую - Лондон (87 %).

Топ-20 городов по уровню озеленения и доступу к природе:

Медельин, Колумбия (92%) Бостон, США (88%) Сидней, Австралия (87%) Лондон, Великобритания (87%) Остин, США (86%) Эдинбург, Великобритания (86%) Мельбурн, Австралия (86%) Денвер, США (84%) Абу-Даби, ОАЭ (83 %) Кейптаун, Южная Африка (83 %) Чикаго, США (83 %) Сан-Франциско, США (82 %) Стокгольм, Швеция (82%) Монреаль, Канада (81 %) Мюнхен, Германия (81%) Мумбаи, Индия (79 %) Пекин, Китай (78 %) Цюрих, Швейцария (77 %) Оттава, Канада (77 %) Брисбен, Австралия (76 %)

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