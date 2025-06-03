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У США покарали адвоката через використання ChatGPT для складання судового документа

17:30, 3 червня 2025
У документі, який адвокат передав до суду, були хибні посилання, включно з однією неіснуючою справою.
У США покарали адвоката через використання ChatGPT для складання судового документа
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Апеляційний суд штату Юта наклав санкції на адвоката Річарда Беднара після того, як з’ясувалося, що він використовував ChatGPT для подання документа, у якому посилався на неіснуючу судову справу, пише The Guardian.

Згідно з судовими документами, Беднар і Дуглас Дурбано, інший адвокат із Юти, який представляв сторону позивача, подали «своєчасне клопотання про проміжну апеляцію».

Під час розгляду документа, який був написаний клерком, адвокат відповідача виявив кілька хибних посилань на судові справи.

«Схоже, що щонайменше деякі частини клопотання могли бути згенеровані штучним інтелектом, включаючи посилання і навіть цитати щонайменше на одну справу, яка не фігурує в жодній юридичній базі даних (і може бути знайдена лише в ChatGPT), а також посилання на справи, що повністю не стосуються зазначеної теми», — йдеться в документах.

Видання повідомило, що в документі була згадана справа під назвою «Royer проти Nelson», якої не існує в жодній юридичній базі даних.

Після виявлення хибних посилань Беднар визнав помилки, що містяться в клопотанні, і вибачився. Під час слухання в квітні Беднар та його адвокат «визнали, що клопотання містило сфабриковані юридичні посилання, отримані за допомогою ChatGPT, і взяли на себе відповідальність за зміст документа».

Зазначається, що Дурбано не брав участі у складанні документа, а клерк, відповідальний за його підготовку, був випускником юридичного факультету і був звільнений з юридичної фірми.

Видання додало, що Беднар запропонував покрити всі пов’язані з цим витрати на адвокатів, щоб «виправити ситуацію».

Апеляційний суд Юти зазначив: «Ми погоджуємось, що використання ШІ під час підготовки судових документів є інструментом юридичного пошуку, який надалі розвиватиметься разом з прогресом технологій. Однак ми наголошуємо, що кожен адвокат несе постійний обов’язок перевіряти та забезпечувати точність своїх судових документів. У даному випадку адвокат позивача не виконав своїх обов’язків з перевірки як член колегії адвокатів штату Юта, подавши клопотання, яке містило фальшиві прецеденти, згенеровані ChatGPT».

Унаслідок хибних посилань Беднару було наказано оплатити витрати на адвоката відповідача, пов’язані з підготовкою клопотання та участю в слуханні, повернути клієнту гонорар за час, витрачений на підготовку документа та участь у слуханні, а також пожертвувати 1 000 доларів некомерційній юридичній організації штату Юта.

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суд США адвокат

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