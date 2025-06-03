В США наказали адвоката из-за использования ChatGPT для составления судебного документа

В документе, который адвокат передал в суд, были ложные ссылки, включая одно несуществующее дело.

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Апелляционный суд штата Юта наложил санкции на адвоката Ричарда Беднара после того, как выяснилось, что он использовал ChatGPT для подачи документа, в котором ссылался на несуществующее судебное дело, пишет TheGuardian.

Согласно судебным документам, Беднар и Дуглас Дурбано, другой адвокат из Юты, представлявший сторону истца, подали «своевременное ходатайство о промежуточной апелляции».

При рассмотрении документа, который был написан клерком, адвокат ответчика обнаружил несколько ложных ссылок на судебные дела.

«Похоже, что по меньшей мере некоторые части ходатайства могли быть сгенерированы ИИ, включая ссылки и даже цитаты на как минимум одно дело, которое не значится ни в одной юридической базе данных (и может быть найдено только в ChatGPT), а также ссылки на дела, которые полностью не относятся к упомянутой теме», — говорится в документах.

Издание сообщило, что в документе была ссылка на дело под названием «Royer против Nelson», которого не существует ни в одной юридической базе данных.

После обнаружения ложных ссылок Беднар признал ошибки, содержащиеся в ходатайстве, и извинился. Во время слушания в апреле Беднар и его адвокат «признали, что ходатайство содержало сфабрикованные юридические ссылки, полученные с помощью ChatGPT, и они взяли на себя ответственность за содержание документа».

Отмечается, что Дурбано не принимал участия в составлении документа, а клерк, ответственный за его подготовку, был выпускником юридического факультета и был уволен из юридической фирмы.

Издание добавило, что Беднар предложил оплатить все связанные с этим расходы на адвокатов, чтобы «исправить ситуацию».

Апелляционный суд Юты отметил: «Мы согласны с тем, что использование ИИ при подготовке судебных документов является инструментом юридического поиска, который будет развиваться по мере развития технологий. Однако мы подчеркиваем, что каждый адвокат несет постоянную обязанность проверять и обеспечивать точность своих судебных документов. В данном случае адвокат истца не выполнил своих обязанностей по проверке как член коллегии адвокатов штата Юта, подав ходатайство, содержащее ложные прецеденты, сгенерированные ChatGPT».

В результате ложных ссылок, Беднару было предписано оплатить расходы на адвоката ответчика, связанные с подготовкой ходатайства и участием в слушании, вернуть клиенту гонорар за время, затраченное на подготовку документа и участие в слушании, а также пожертвовать 1 000 долларов юридической некоммерческой организации штата Юта.

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