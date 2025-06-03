Обманули на 3 млн грн родственников военных, пропавших без вести или попавших в плен – на Днепропетровщине разоблачили мошенников

В Днепропетровской области раскрыта группа лиц, которые обманули на 3 млн грн родственников военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, участники группы в социальных сетях искали объявления о розыске военнослужащих ВСУ, которые пропали без вести или оказались в плену.

В дальнейшем они связывались с родственниками военных через мессенджеры и предлагали им «помощь» в возвращении их из плена или лечении.

За свои «услуги» злоумышленники требовали денежное вознаграждение, которое пострадавшие переводили на подконтрольные банковские карты.

На данный момент установлено 14 пострадавших из разных регионов Украины. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 3 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы, денежные средства и банковские карты.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Также проверяется их причастность к еще 12 эпизодам противоправной деятельности с общим ущербом почти на 5 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.