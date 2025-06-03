Делегация Украины во главе с Юлией Свириденко прибыла в США для обсуждения санкций

В Вашингтон прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко. В состав делегации также вошли представители Министерства обороны и Офиса Президента.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что делегация имеет насыщенную и комплексную программу. В ходе визита планируется обсудить ряд важных вопросов, в частности:
Также запланированы встречи с представителями обеих партий США, а также с командой президента Дональда Трампа. Украинская сторона ознакомит американских партнёров с результатами последних переговоров в Стамбуле и предоставит информацию о действиях России, направленных на затягивание мирных процессов и прекращения огня.
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