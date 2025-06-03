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Делегация Украины во главе с Юлией Свириденко прибыла в США для обсуждения санкций

12:10, 3 июня 2025
В США прибыла делегация Украины для обсуждения санкций и оборонной поддержки.
Делегация Украины во главе с Юлией Свириденко прибыла в США для обсуждения санкций
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В Вашингтон прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко. В состав делегации также вошли представители Министерства обороны и Офиса Президента.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что делегация имеет насыщенную и комплексную программу. В ходе визита планируется обсудить ряд важных вопросов, в частности:

  • усиление оборонной поддержки Украины и ситуацию на фронте;
  • усиление санкционного давления на Россию, в том числе продвижение законопроекта сенатора Линдси Грэма;
  • реализацию Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления;
  • возвращение Россией незаконно депортированных украинских детей;
  • противодействие российской пропаганде, в том числе в религиозной сфере.

Также запланированы встречи с представителями обеих партий США, а также с командой президента Дональда Трампа. Украинская сторона ознакомит американских партнёров с результатами последних переговоров в Стамбуле и предоставит информацию о действиях России, направленных на затягивание мирных процессов и прекращения огня.

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