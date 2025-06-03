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Делегація України на чолі з Юлією Свириденко прибула до США для обговорення санкцій

12:10, 3 червня 2025
До США прибула делегація України для обговорення санкцій і оборонної підтримки.
Делегація України на чолі з Юлією Свириденко прибула до США для обговорення санкцій
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До Вашингтона прибула українська делегація на чолі з першою віце-премʼєр міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко. До складу делегації також увійшли представники Міністерства оборони та Офісу Президента.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що делегація має насичену й комплексну програму. Під час візиту планують обговорити низку важливих питань, зокрема:

  • посилення оборонної підтримки України та ситуацію на фронті;
  • зміцнення санкційного тиску на Росію, зокрема просування законопроєкту сенатора Ліндсі Грема;
  • реалізацію Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови;
  • повернення Росією незаконно депортованих українських дітей;
  • протидію російській пропаганді, у тому числі в релігійній сфері.

Також заплановані зустрічі з представниками обох партій США, а також із командою президента Дональда Трампа. Українська сторона ознайомить американських партнерів з результатами останніх переговорів у Стамбулі та надасть інформацію про дії Росії, спрямовані на затягування мирних процесів та припинення вогню.

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США Україна війна офіс президента

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