Делегація України на чолі з Юлією Свириденко прибула до США для обговорення санкцій

До США прибула делегація України для обговорення санкцій і оборонної підтримки.

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До Вашингтона прибула українська делегація на чолі з першою віце-премʼєр міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко. До складу делегації також увійшли представники Міністерства оборони та Офісу Президента.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що делегація має насичену й комплексну програму. Під час візиту планують обговорити низку важливих питань, зокрема:

посилення оборонної підтримки України та ситуацію на фронті;

зміцнення санкційного тиску на Росію, зокрема просування законопроєкту сенатора Ліндсі Грема;

реалізацію Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови;

повернення Росією незаконно депортованих українських дітей;

протидію російській пропаганді, у тому числі в релігійній сфері.

Також заплановані зустрічі з представниками обох партій США, а також із командою президента Дональда Трампа. Українська сторона ознайомить американських партнерів з результатами останніх переговорів у Стамбулі та надасть інформацію про дії Росії, спрямовані на затягування мирних процесів та припинення вогню.

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