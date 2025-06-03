Ошукали на 3 млн грн родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон — на Дніпропетровщині викрили шахраїв

Зловмисники видавали себе за посередників і виманювали гроші за «допомогу» у звільненні чи лікуванні військових.

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На Дніпропетровщині викрито групу осіб, які ошукали на 3 млн грн родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон.

У подальшому вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм «допомогу» в поверненні їх з полону чи лікуванні.

За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.

Наразі встановлено 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, грошові кошти та банківські картки.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Також перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів протиправної діяльності із загальними збитками на суму майже 5 млн грн.

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