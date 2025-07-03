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У Британії адвоката оштрафували за вживання алкоголю під час перерви в суді

13:21, 3 липня 2025
Через вживання алкоголю перед судовим засіданням адвоката відсторонили від справи, а трибунал оштрафував його на £3000.
У Британії адвоката оштрафували за вживання алкоголю під час перерви в суді
Фото: unsplash
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У Великій Британії адвоката Домініка Чарльза Д’Суза оштрафували на £3000 (близько 170 тисяч гривень) за те, що він вживав алкоголь під час перерви в кримінальному процесі. Про це повідомляє Law Gazette.

Інцидент стався у березні 2023 року в Коронному суді Снаєрсбрука, де адвокат представляв клієнта у справі, деталі якої не розголошуються.

За інформацією трибуналу та Служби з розгляду скарг, Д’Суза, який отримав право на адвокатську практику ще у 1993 році, вживав алкоголь у своєму автомобілі на стоянці суду безпосередньо перед поновленням слухань. Що саме він пив — не уточнюється.

Після того, як судді повідомили про порушення, адвокат добровільно відмовився від подальшої участі у справі. Суд присяжних було розпущено, а розгляд справи перенесли на іншу дату.

Д’Суза визнав усі три пункти обвинувачення. Трибунал дійшов висновку, що його поведінка підривала довіру громадськості до адвокатської професії, могла перешкодити здійсненню правосуддя та спричинила марнування часу суду.

За кожне порушення адвокат отримав штраф у розмірі £1000 (близько 56 тисяч гривень), а також зобов’язаний сплатити £2670 (близько 150 тисяч гривень) судових витрат.

Рішення трибуналу можна оскаржити в апеляційному порядку.

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суд адвокат Великобританія Велика Британія

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