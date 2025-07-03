В Британии адвоката оштрафовали за употребление алкоголя во время перерыва в суде

Из-за употребления алкоголя перед судебным заседанием адвоката отстранили от дела, а трибунал оштрафовал его на £3000.

Фото: unsplash

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В Великобритании адвоката Доминика Чарльза Д’Суза оштрафовали на £3000 (около 170 тысяч гривен) за то, что он употреблял алкоголь во время перерыва в уголовном процессе. Об этом сообщает Law Gazette.

Инцидент произошёл в марте 2023 года в Коронном суде Снаэрсбрука, где адвокат представлял клиента по делу, подробности которого не разглашаются.

По информации трибунала и Службы по рассмотрению жалоб, Д’Суза, получивший право на адвокатскую практику ещё в 1993 году, употреблял алкоголь в своём автомобиле на парковке суда непосредственно перед возобновлением слушаний. Что именно он пил — не уточняется.

После того как судью проинформировали о нарушении, адвокат добровольно отказался от дальнейшего участия в деле. Суд присяжных был распущен, а слушание перенесено на другую дату.

Д’Суза признал все три пункта обвинения. Трибунал пришёл к выводу, что его поведение подрывало доверие общественности к адвокатской профессии, могло воспрепятствовать отправлению правосудия и привело к напрасной трате времени суда.

За каждое нарушение адвокат получил штраф в размере £1000 (около 56 тысяч гривен), а также обязан выплатить £2670 (около 150 тысяч гривен) судебных издержек.

Решение трибунала может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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