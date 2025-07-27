США можуть надати Green Card понад 8 мільйонам іммігрантів

Американський сенатор Алекс Паділла запропонував законопроєкт, який дозволить понад 8 мільйонам іммігрантів отримати статус законного постійного резидента США (Green Card). Ініціативу вже підтримали низка законодавців, пише The Economic Times.
Згідно з документом, право на Green Card отримають особи, які:
Ідеться, зокрема, про таких категорій іммігрантів, як:
Ініціатива з’явилася на тлі критики жорстких імміграційних підходів адміністрації президента Дональда Трампа. У Сенаті США розгляд документа можуть розпочати вже наступного тижня, однак експерти сумніваються в його ухваленні.
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