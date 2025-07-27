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США можуть надати Green Card понад 8 мільйонам іммігрантів

18:26, 27 липня 2025
У Сенаті готують новий законопроект.
США можуть надати Green Card понад 8 мільйонам іммігрантів
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Американський сенатор Алекс Паділла запропонував законопроєкт, який дозволить понад 8 мільйонам іммігрантів отримати статус законного постійного резидента США (Green Card). Ініціативу вже підтримали низка законодавців, пише The Economic Times.

Згідно з документом, право на Green Card отримають особи, які:

  • безперервно проживають у США щонайменше сім років;
  • не мають судимостей;
  • відповідають чинним вимогам імміграційного законодавства.

Ідеться, зокрема, про таких категорій іммігрантів, як:

  • «мрійники» (Dreamers);
  • володарі статусу тимчасового захисту (TPS);
  • діти довгострокових візових власників;
  • висококваліфіковані працівники, включно з власниками віз H-1B.

Ініціатива з’явилася на тлі критики жорстких імміграційних підходів адміністрації президента Дональда Трампа. У Сенаті США розгляд документа можуть розпочати вже наступного тижня, однак експерти сумніваються в його ухваленні.

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