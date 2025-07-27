На Полтавщині стався землетрус — деталі

У районі населеного пункту Старі Санжари зафіксували землетрус.

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Головним центром спеціального контролю 27 липня зареєстровано землетрус в районі н.п Старі Санжари, Полтавського району, Полтавської області. Про це поінформувала пресслужба центру.

Землетрус був магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7,1 км.

«За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних», - сказано у повідомленні.

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