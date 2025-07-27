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На Чернігівщині прокурор підмінив важливі докази газетами та журналами

18:08, 27 липня 2025
На Чернігівщини підмінили докази у справі про землю — замість документів на експертизу надіслали журнали та газети.
На Чернігівщині прокурор підмінив важливі докази газетами та журналами
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Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора повідомила про підозру двом прокурорам — одному чинному з Чернігівської області та колишньому посадовцю з Черкащини. Їх підозрюють у корупційних та службових злочинах. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

Як повідомили в ОГП, за даними слідства, заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівської області організував викрадення матеріалів кримінального провадження, що стосувалося законного заволодіння державними сільськогосподарськими землями посадовцями одного з найбільших агрохолдингів регіону.

Прокурор у 2023–2024 роках давав слідчим усні вказівки вилучати оригінали землевпорядної документації у нотаріусів та контролюючих органів, після чого матеріали фактично зникли. На експертизу замість документів надійшла коробка з газетами й журналами, що виписувались окружною прокуратурою, а сам прокурор разом зі спільником підробив супровідний лист, щоб приховати викрадення.

Попередня кваліфікація дій: ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 357 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Кінцева кваліфікація дій підозрюваного буде здійснена за результатами проведення усіх належних слідчих дій.

Ще один прокурор — колишній перший заступник керівника однієї з окружних прокуратур Черкаської області — підозрюється у зловживанні впливом та розголошенні даних досудового розслідування.

За версією слідства, прокурор, діючи в інтересах знайомого, організував реєстрацію кримінального провадження в іншому районі, а також передачу слідчому вказівок щодо проведення окремих слідчих дій. Як вказують в ОГП, ці дані він передав зацікавленій особі і фактично розголошував дані досудового розслідування. Також він отримав за це неправомірну вигоду.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 369-2 та ч. 2 ст. 387 КК України.

За обома підозрюваними скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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ОГП прокуратура прокурор підозрюваний

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