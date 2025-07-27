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В Черниговской области прокурор подменил важные улики газетами и журналами

18:08, 27 июля 2025
В Черниговской области подменили доказательства по делу о земле — вместо документов на экспертизу прислали журналы и газеты.
В Черниговской области прокурор подменил важные улики газетами и журналами
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Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора сообщила о подозрении двум прокурорам — одному действующему из Черниговской области и бывшему должностному лицу из Черкасской. Их подозревают в коррупционных и должностных преступлениях. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

Как сообщили в ОГП, по данным следствия, заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области организовал похищение материалов уголовного производства, которое касалось законного завладения государственными сельскохозяйственными землями должностными лицами одного из крупнейших агрохолдингов региона.

Прокурор в 2023–2024 годах устно давал следователям указания изымать оригиналы землеустроительной документации у нотариусов и контролирующих органов, после чего материалы фактически исчезли. На экспертизу вместо документов прибыла коробка с газетами и журналами, что выписывались окружной прокуратурой, а сам прокурор совместно с сообщником подделал сопроводительное письмо, чтобы скрыть похищение.

Предварительная квалификация действий: ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 357 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Окончательная квалификация действий подозреваемого будет определена по результатам всех необходимых следственных действий.

Второй прокурор — бывший первый заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черкасской области — подозревается в злоупотреблении влиянием и разглашении данных досудебного расследования.

По версии следствия, прокурор, действуя в интересах знакомого, организовал регистрацию уголовного производства в другом районе, а также передал следователю указания по проведению отдельных следственных действий. Как уточнили в ОГП, эти данные он передал заинтересованному лицу и фактически разглашал информацию досудебного расследования. Также он получил за это неправомерную выгоду.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 369-2 и ч. 2 ст. 387 УК Украины.

По обоим подозреваемым в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения.

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