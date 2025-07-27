В Полтавской области произошло землетрясение — подробности

В районе населенного пункта Старые Санжары зафиксировано землетрясение.

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Главным центром специального контроля 27 июля зарегистрировано землетрясение в районе н.п. Старые Санжары, Полтавского района, Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Землетрясение было магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера), на глубине 7,1 км.

«Согласно классификации, землетрясение относится к неощущаемым», — говорится в сообщении.

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