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США могут предоставить Green Card более 8 миллионам иммигрантов

18:26, 27 июля 2025
В Сенате готовят новый законопроект.
США могут предоставить Green Card более 8 миллионам иммигрантов
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Американский сенатор Алекс Падилья предложил законопроект, который позволит более 8 миллионам иммигрантов получить статус законного постоянного жителя США (Green Card). Инициативу уже поддержали ряд законодателей, пишет The Economic Times.

Согласно документу, право на Green Card получат лица, которые:

  • непрерывно проживают в США не менее семи лет;
  • не имеют судимостей;
  • соответствуют действующим требованиям иммиграционного законодательства.

Речь идет, в частности, о следующих категориях иммигрантов:

  • «мечтатели» (Dreamers);
  • обладатели статуса временной защиты (TPS);
  • дети долгосрочных владельцев виз;
  • высококвалифицированные работники, включая обладателей виз H-1B.

Инициатива появилась на фоне критики жестких иммиграционных подходов администрации президента Дональда Трампа. В Сенате США рассмотрение документа может начаться уже на следующей неделе, однако эксперты сомневаются в его принятии.

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