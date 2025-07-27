США могут предоставить Green Card более 8 миллионам иммигрантов

В Сенате готовят новый законопроект.

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Американский сенатор Алекс Падилья предложил законопроект, который позволит более 8 миллионам иммигрантов получить статус законного постоянного жителя США (Green Card). Инициативу уже поддержали ряд законодателей, пишет The Economic Times.

Согласно документу, право на Green Card получат лица, которые:

непрерывно проживают в США не менее семи лет;

не имеют судимостей;

соответствуют действующим требованиям иммиграционного законодательства.

Речь идет, в частности, о следующих категориях иммигрантов:

«мечтатели» (Dreamers);

обладатели статуса временной защиты (TPS);

дети долгосрочных владельцев виз;

высококвалифицированные работники, включая обладателей виз H-1B.

Инициатива появилась на фоне критики жестких иммиграционных подходов администрации президента Дональда Трампа. В Сенате США рассмотрение документа может начаться уже на следующей неделе, однако эксперты сомневаются в его принятии.

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