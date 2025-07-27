США могут предоставить Green Card более 8 миллионам иммигрантов

Американский сенатор Алекс Падилья предложил законопроект, который позволит более 8 миллионам иммигрантов получить статус законного постоянного жителя США (Green Card). Инициативу уже поддержали ряд законодателей, пишет The Economic Times.
Согласно документу, право на Green Card получат лица, которые:
Речь идет, в частности, о следующих категориях иммигрантов:
Инициатива появилась на фоне критики жестких иммиграционных подходов администрации президента Дональда Трампа. В Сенате США рассмотрение документа может начаться уже на следующей неделе, однако эксперты сомневаются в его принятии.
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