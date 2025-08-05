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Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на посаду президента в 2028 році

16:49, 5 серпня 2025
У 2028 році Трампу виповниться 82 роки, а Конституція США забороняє обиратися більше ніж на два терміни.
Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на посаду президента в 2028 році
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі у президентських виборах 2028 року. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNBC, відповідаючи на запитання щодо можливого балотування.

«Швидше за все, ні», — коротко відповів Трамп.

Наступні вибори президента США відбудуться 2028 року, коли Дональду Трампу буде 82 роки.

Раніше він вже заявляв, що не планує втретє висувати свою кандидатуру на посаду президента. За його словами, попри численні прохання прихильників балотуватись знову, він цього робити не буде.

Варто зазначити, що відповідно до 22-ї поправки до Конституції США, ухваленої у 1951 році, одна й та сама особа може бути обрана президентом не більше двох разів.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо висловив припущення, що нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати головним кандидатом від Республіканської партії під час президентських виборів 2028 року. 

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