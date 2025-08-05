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Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2028 году

16:49, 5 августа 2025
В 2028 году Трампу исполнится 82 года, а Конституция США запрещает избираться более чем на два срока.
Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2028 году
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2028 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможном баллотировании.

«Скорее всего, нет», — кратко ответил Трамп.

Следующие выборы президента США состоятся в 2028 году, когда Дональду Трампу исполнится 82 года.

Ранее он уже заявлял, что не планирует в третий раз выдвигать свою кандидатуру на пост президента. По его словам, несмотря на многочисленные просьбы сторонников баллотироваться снова, он этого делать не будет.

Стоит отметить, что в соответствии с 22-й поправкой к Конституции США, принятой в 1951 году, одно и то же лицо может быть избрано президентом не более двух раз.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио предположил, что нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным кандидатом от Республиканской партии во время президентских выборов 2028 года.

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США президент выборы Дональд Трамп избирательная кампания

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