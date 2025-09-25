Сенатор-республіканець Грем висловив підтримку ідеї третього президентського терміну для Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що сподівається на участь Дональда Трампа у виборах на третій президентський термін.

Джерело фото: Ліндсі Грем / Х

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що сподівається на балотування Дональда Трампа на третій президентський термін.

«Ми не повинні миритися з тим, що Європа купує російську нафту в той час, коли ми всі намагаємося зупинити війну Росії проти України. Я сподіваюся, що він знову балатуватиметься», - заявив Грем.

Втім, згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, одна й та сама особа не може обіймати посаду президента більш ніж двічі — незалежно від перерви між каденціями. Юристи одностайно наголошують, що третій термін суперечить Конституції.

Раніше повідомлялося, що у Палаті представників запропонували проект змін до Конституції США щодо дозволу Дональду Трампу балотуватися на третій термін.

Як зазначає CNBC, внесення поправок до Конституції – не єдиний спосіб, за допомогою якого Трамп може залишитися при владі після закінчення його поточного терміну.

Також у березні Трамп не виключив можливості балотуватися на третій президентський термін, але потім заявляв, що це не те, чим він хоче займатися.

«Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь, в ідеалі - великому республіканцю, великому республіканцю, щоб він продовжив справу», - сказав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.