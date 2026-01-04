  1. У світі

Рубіо заявив, що США готові співпрацювати з керівництвом Венесуели

18:15, 4 січня 2026
Проте Рубіо визнав, що така співпраця можлива лише за умови ухвалення «правильного рішення» з боку Каракаса.
Фото: ukrinform.com
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові співпрацювати з рештою нинішнього керівництва Венесуели. Про це він сказав в ефірі телеканалу CBS News.

«Ми оцінюватимемо все на основі їхніх дій і подивимося, що вони зроблять», - заявив амерканський урядовець.

Водночас очільник американського зовнішньополітичного відомства визнав, що така співпраця можлива лише за умови ухвалення «правильного рішення» з боку Каракаса.

«Якщо вони не ухвалять правильного рішення, Сполучені Штати й надалі матимуть кілька можливостей для впливу, щоб забезпечити захист наших інтересів», - додав Рубіо, вказавши зокрема й на нафтовий аспект.

 Раніше агентство Bloomberg повідомило 4 січня з посиланням на неназваного американського чиновника, що саме Рубіо візьме на себе ключову адміністративну роль з боку Сполучених Штатів в управлінні Венесуелою після арешту Ніколаса Мадуро.

Як повідомлялося, 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

Додамо, що США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення.

Також Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади».

Крім того, Верховний суд Венесуели передав повноваження президента віцепрезидентці Дельсі Родрігес.

США Венесуела Рубіо

Стрічка новин

