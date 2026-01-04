  1. В мире

Рубио заявил, что США готовы сотрудничать с руководством Венесуэлы

18:15, 4 января 2026
При этом Рубио признал, что такое сотрудничество возможно лишь при условии принятия «правильного решения» со стороны Каракаса.
Фото: ukrinform.com
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с остальным нынешним руководством Венесуэлы. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS News.

«Мы будем оценивать все на основе их действий и посмотрим, что они сделают», — заявил американский чиновник.

В то же время глава американского внешнеполитического ведомства признал, что такое сотрудничество возможно лишь при условии принятия «правильного решения» со стороны Каракаса.

«Если они не примут правильного решения, Соединенные Штаты и дальше будут иметь несколько возможностей для воздействия, чтобы обеспечить защиту наших интересов», — добавил Рубио, указав в том числе и на нефтяной аспект.

Ранее агентство Bloomberg 4 января сообщило со ссылкой на неназванного американского чиновника, что именно Рубио возьмет на себя ключевую административную роль со стороны Соединенных Штатов в управлении Венесуэлой после ареста Николаса Мадуро.

Как сообщалось, 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы. 

Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.

Также Трамп заявил, что США временно будут управлять Венесуэлой до «безопасного перехода власти».

Кроме того, Верховный суд Венесуелы передал полномочия президента вице-президенту Делси Родригес.

США Венесуэла Рубио

