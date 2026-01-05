У США чоловік загинув у двигуні літака — його батьки звинувачують місто в бездіяльності

30-річний пасажир під час психічного зриву сам заліз у двигун літака, де його волосся затягнуло в рухомі частини.

Фото: slcairport

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США батьки 30-річного Кайлера Ефінгера подали позов проти міста Солт-Лейк-Сіті через смерть їхнього сина в аеропорту. Вони стверджують: у чоловіка був очевидний психічний зрив, але служби безпеки та міська влада не змогли вчасно йому допомогти. Про це повідомляє The Independent.

Трагедія сталася 1 січня 2024 року в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті. Кайлер Ефінгер чекав на рейс до Денвера, де планував відвідати хворого дідуся. За словами батьків, того дня він перебував у маніакальному стані. Свідки помічали його дивну поведінку — він бігав рухомими доріжками в аеропорту, іноді проти загального потоку пасажирів.

Попри це, чоловік зміг пройти через двоє аварійних дверей, вийти на перон і пройти майже півтора кілометра до зони, де літаки обробляли від обледеніння. Там його згодом знайшли всередині двигуна літака. Отримані травми виявилися смертельними.

У позові йдеться, що Кайлер мав діагноз біполярного розладу ще з 20 років. Батьки наголошують: міські служби не змогли швидко знайти пасажира, про якого було відомо, що він у стані сильного стресу та перебуває в небезпечній зоні в холодну ніч. Поліцію кілька разів направляли не туди, а через погану координацію було втрачено час.

Також, за словами родини, пілотів не попередили вчасно про людину на пероні, а камери спостереження або не контролювалися, або їхні дані не використали належним чином. Окремо вказується на проблеми з безпекою дверей: одна з них мала вимагати ідентифікацію, але цього не сталося, а інша взагалі не була оснащена потрібною системою захисту.

У документі зазначено, що волосся чоловіка затягнуло в рухомі частини двигуна, що призвело до смертельної травми голови. Батьки переконані: якби поліцейські знайшли його хоча б на пів хвилини раніше, трагедії можна було б уникнути.

Крім того, родина стверджує, що після того як поліцейський витягнув Кайлера з двигуна, його спочатку закували в кайданки, і лише потім медики намагалися врятувати життя.

Батьки загиблого — Джадд і Ліза Ефінгери — кажуть, що подали позов не лише заради компенсації, а й щоб подібне більше не повторилося. У позові зазначено, що сума збитків перевищує 300 тисяч доларів, але конкретну суму вимог не названо. Позов подано проти міста Солт-Лейк-Сіті, яке керує аеропортом.

У мерії міста від коментарів відмовилися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.