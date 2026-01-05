В США мужчина погиб в двигателе самолета — его родители обвиняют город в бездействии

30-летний пассажир во время психического срыва сам залез в двигатель самолета, где его волосы затянуло в движущиеся части.

Фото: slcairport

В США родители 30-летнего Кайлера Эфингера подали иск против города Солт-Лейк-Сити из-за смерти их сына в аэропорту. Они утверждают: у мужчины был очевидный психический срыв, однако службы безопасности и городские власти не смогли вовремя ему помочь. Об этом сообщает The Independent.

Трагедия произошла 1 января 2024 года в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Кайлер Эфингер ожидал рейс в Денвер, где планировал навестить больного дедушку. По словам родителей, в тот день он находился в маниакальном состоянии. Очевидцы отмечали его странное поведение — он бегал по движущимся дорожкам в аэропорту, иногда против общего потока пассажиров.

Несмотря на это, мужчина смог пройти через две аварийные двери, выйти на перрон и пройти почти полтора километра до зоны, где самолеты обрабатывали от обледенения. Там его позже нашли внутри двигателя самолета. Полученные травмы оказались смертельными.

В иске говорится, что Кайлеру поставили диагноз биполярного расстройства еще в 20 лет. Родители подчеркивают: городские службы не смогли быстро найти пассажира, о котором было известно, что он находится в состоянии сильного стресса и пребывает в опасной зоне холодной ночью. Полицию несколько раз направляли не туда, а из-за плохой координации было потеряно время.

Также, по словам семьи, пилотов не предупредили вовремя о человеке на перроне, а камеры наблюдения либо не контролировались, либо их данные не были использованы должным образом. Отдельно указывается на проблемы с безопасностью дверей: одна из них должна была требовать идентификацию, но этого не произошло, а другая вообще не была оснащена необходимой системой защиты.

В документе отмечается, что волосы мужчины затянуло в движущиеся части двигателя, что привело к смертельной травме головы. Родители убеждены: если бы полицейские нашли его хотя бы на полминуты раньше, трагедии можно было бы избежать.

Кроме того, семья утверждает, что после того как полицейский вытащил Кайлера из двигателя, его сначала заковали в наручники, и только затем медики попытались спасти жизнь.

Родители погибшего — Джадд и Лиза Эфингеры — говорят, что подали иск не только ради компенсации, но и для того, чтобы подобное больше не повторилось. В иске указано, что сумма ущерба превышает 300 тысяч долларов, однако конкретный размер требований не назван. Иск подан против города Солт-Лейк-Сити, который управляет аэропортом.

В мэрии города от комментариев отказались.

