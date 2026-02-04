  1. У світі

У Польщі змінили правила виплат 800+ для українців зі статусом UKR

17:39, 4 лютого 2026
Для відновлення допомоги потрібно подати нову заяву та підтвердити професійну активність одного з батьків.
У Польщі змінили правила виплат 800+ для українців зі статусом UKR
У Польщі з 1 лютого для громадян України зі статусом UKR набули чинності нові правила отримання соціальної виплати 800+. Для продовження виплат на період 2025-2026 років необхідно подати нову електронну заяву та виконати додаткову умову — підтвердити професійну активність одного з батьків.

Йдеться про офіційне працевлаштування, ведення бізнесу, отримання стипендії докторанта або реєстрацію в службі зайнятості. Про це повідомляє Польське радіо.

Водночас базові умови отримання допомоги залишилися без змін: дитина і щонайменше один з батьків мають проживати в Польщі, а дитина — виконувати освітній обов’язок у польській системі освіти. Короткострокові виїзди за кордон допускаються, але не довші ніж 30 днів за один раз. Подання заяви на виплату 800+ відбувається виключно онлайн — через систему ZUS або банківські сервіси, з обов’язковим зазначенням номерів PESEL батьків і дитини та підтвердженням легального перебування і активності на ринку праці.

За даними видання, існує висока ймовірність, що президент Польщі Кароль Навроцький підпише закон про скасування спеціальних рішень, водночас прив’язавши тимчасовий захист безпосередньо до норм Європейського Союзу. Це може зменшити правову невизначеність щодо термінів дії захисту та синхронізувати його продовження з рішеннями на рівні ЄС. При цьому частина пільг у сфері освіти та соціальної допомоги може поступово згортатися.

Найуразливішою категорією залишаються українці, які перебувають у Польщі на «продовжених» підставах і не оформили ані статус UKR, ані карту побуту. Їм рекомендують якнайшвидше легалізувати перебування, оскільки за негативного сценарію їхній статус може стати нелегальним.

