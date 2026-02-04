  1. В мире

В Польше изменили правила выплат 800+ для украинцев со статусом UKR

17:39, 4 февраля 2026
Для возобновления помощи необходимо подать новое заявление и подтвердить профессиональную активность одного из родителей.
В Польше с 1 февраля для граждан Украины со статусом UKR вступили в силу новые правила получения социальной выплаты 800+. Для продления выплат на период 2025-2026 годов необходимо подать новое электронное заявление и выполнить дополнительное условие — подтвердить профессиональную активность одного из родителей.

Речь идет об официальном трудоустройстве, ведении бизнеса, получении стипендии докторанта или регистрации в службе занятости. Об этом сообщает Польское радио.

В то же время базовые условия получения помощи остались без изменений: ребенок и по крайней мере один из родителей должны проживать в Польше, а ребенок — выполнять образовательную обязанность в польской системе образования. Краткосрочные выезды за границу допускаются, но не более 30 дней за один раз. Подача заявления на выплату 800+ происходит исключительно онлайн — через систему ZUS или банковские сервисы, с обязательным указанием номеров PESEL родителей и ребенка и подтверждением легального пребывания и активности на рынке труда.

По данным издания, существует высокая вероятность, что президент Польши Кароль Навроцкий подпишет закон об отмене специальных решений, привязав временную защиту непосредственно к нормам Европейского Союза. Это может уменьшить правовую неопределенность в отношении сроков действия защиты и синхронизировать ее продление с решениями на уровне ЕС. При этом часть льгот в сфере образования и социальной помощи может постепенно сворачиваться.

Наиболее уязвимой категорией остаются украинцы, которые находятся в Польше на «продленных» основаниях и не оформили ни статус UKR, ни карту пребывания. Им рекомендуют как можно быстрее легализовать пребывание, поскольку при негативном сценарии их статус может стать нелегальным.

Польша беженец

