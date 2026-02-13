Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК

Позов Гераскевича проти МОК та IBSF відхилено, — Спортивний арбітражний суд.

Фото: Getty Images

Спортивний арбітражний суд відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Зазначається, що рішення суд ухвалив о 17:15 за місцевим часом: Позов Гераскевича проти МОК та IBSF відхилено.

«Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК», — заявив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українця Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпіаді-2026.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії МОК ударом по власній репутації організації. Він заявив, що спортсмен прагнув лише вшанувати пам’ять українських атлетів, які загинули під час війни, і це, на його переконання, не суперечить ані правилам, ані етичним нормам.

Володимир Зеленський же підкреслив, що спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.

