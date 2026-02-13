  1. В мире
  2. / В Украине

Спортивный арбитражный суд отклонил иск Гераскевича против МОК

18:44, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен, — Спортивный арбитражный суд.
Спортивный арбитражный суд отклонил иск Гераскевича против МОК
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спортивный арбитражный суд отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК. Об этом сообщает «Суспільне Спорт».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что решение суд принял в 17:15 по местному времени: иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен.

«Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение согласно гайдлайнам МОК», — заявил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия МОК ударом по собственной репутации организации. Он заявил, что спортсмен стремился лишь почтить память украинских атлетов, погибших во время войны, и это, по его убеждению, не противоречит ни правилам, ни этическим нормам.

Владимир Зеленский подчеркнул, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]