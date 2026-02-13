Спортивный арбитражный суд отклонил иск Гераскевича против МОК
Спортивный арбитражный суд отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК. Об этом сообщает «Суспільне Спорт».
Отмечается, что решение суд принял в 17:15 по местному времени: иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен.
«Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение согласно гайдлайнам МОК», — заявил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия МОК ударом по собственной репутации организации. Он заявил, что спортсмен стремился лишь почтить память украинских атлетов, погибших во время войны, и это, по его убеждению, не противоречит ни правилам, ни этическим нормам.
Владимир Зеленский подчеркнул, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.
