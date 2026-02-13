Спортивный арбитражный суд отклонил иск Гераскевича против МОК

Иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен, — Спортивный арбитражный суд.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спортивный арбитражный суд отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК. Об этом сообщает «Суспільне Спорт».

Отмечается, что решение суд принял в 17:15 по местному времени: иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен.

«Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение согласно гайдлайнам МОК», — заявил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия МОК ударом по собственной репутации организации. Он заявил, что спортсмен стремился лишь почтить память украинских атлетов, погибших во время войны, и это, по его убеждению, не противоречит ни правилам, ни этическим нормам.

Владимир Зеленский подчеркнул, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.