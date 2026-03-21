Блокада Ормузької протоки та Червоного моря ставить під загрозу глобальний інтернет — ЗМІ

Підводні кабелі в Червоному морі та Ормузькій протоці опинилися в зоні активних бойових дій.

Війна в Ірані загрожує не лише енергетичним маршрутам, а й критично важливій інфраструктурі глобального інтернету — підводним кабелям у Червоному морі та Ормузькій протоці. Саме через ці вузькі морські коридори проходить значна частина трафіку між Європою, Азією та Африкою. Про це пише Rest of World.

Як повідомляється, останніми роками Amazon, Microsoft і Google активно інвестували в розвиток цифрової інфраструктури в країнах Перської затоки, розраховуючи перетворити регіон на один із центрів розвитку штучного інтелекту. Втім, ці плани опинилися під загрозою, оскільки кабелі, що з’єднують місцеві дата-центри з іншими частинами світу, проходять через потенційно небезпечні зони.

Через Червоне море прокладено близько 17 підводних кабелів, які забезпечують більшу частину інтернет-трафіку між континентами, тоді як маршрути через Ормузьку протоку відіграють ключову роль для зв’язку країн Перської затоки. За оцінками експертів компанії Kentik, одночасне перекриття цих напрямків може спричинити масштабні глобальні перебої, подібних до яких раніше не фіксували.

Основна загроза полягає не стільки у прямих ударах, скільки у випадкових пошкодженнях, після яких ремонт у зоні бойових дій може тривати місяцями. Подібні інциденти вже траплялися: відновлення кабелів у Червоному морі раніше займало до п’яти місяців.

Ситуація вже виходить за межі теоретичних ризиків — на початку березня Amazon Web Services повідомила про пошкодження своїх дата-центрів в ОАЕ та Бахрейні внаслідок іранських ударів.

