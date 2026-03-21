Блокада Ормузької протоки та Червоного моря ставить під загрозу глобальний інтернет — ЗМІ

08:52, 21 березня 2026
Підводні кабелі в Червоному морі та Ормузькій протоці опинилися в зоні активних бойових дій.
Війна в Ірані загрожує не лише енергетичним маршрутам, а й критично важливій інфраструктурі глобального інтернету — підводним кабелям у Червоному морі та Ормузькій протоці. Саме через ці вузькі морські коридори проходить значна частина трафіку між Європою, Азією та Африкою. Про це пише Rest of World.

Як повідомляється, останніми роками Amazon, Microsoft і Google активно інвестували в розвиток цифрової інфраструктури в країнах Перської затоки, розраховуючи перетворити регіон на один із центрів розвитку штучного інтелекту. Втім, ці плани опинилися під загрозою, оскільки кабелі, що з’єднують місцеві дата-центри з іншими частинами світу, проходять через потенційно небезпечні зони.

Через Червоне море прокладено близько 17 підводних кабелів, які забезпечують більшу частину інтернет-трафіку між континентами, тоді як маршрути через Ормузьку протоку відіграють ключову роль для зв’язку країн Перської затоки. За оцінками експертів компанії Kentik, одночасне перекриття цих напрямків може спричинити масштабні глобальні перебої, подібних до яких раніше не фіксували.

Основна загроза полягає не стільки у прямих ударах, скільки у випадкових пошкодженнях, після яких ремонт у зоні бойових дій може тривати місяцями. Подібні інциденти вже траплялися: відновлення кабелів у Червоному морі раніше займало до п’яти місяців.

Ситуація вже виходить за межі теоретичних ризиків — на початку березня Amazon Web Services повідомила про пошкодження своїх дата-центрів в ОАЕ та Бахрейні внаслідок іранських ударів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінцифри пропонує обмежити доступ до інформації в реєстрах: навіщо вони це роблять

Мінцифри винесло на громадське обговорення проєкт постанови, який передбачає новий порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

ВП ВС: факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється у цивільному суді

ВП ВС підтвердила, що факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється в порядку цивільного судочинства.

У Харкові жінка обіцяла дешеві квартири та авто через «зв’язки»: суд розкрив багаторівневу аферу

Суд призначив шахрайці п’ять років тюрми і відшкодування збитків потерпілому.

На адвокатів чекають зміни — у Мін’юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

Процесуальні прогалини у новій процедурі стягнень для КСУ ризикують перетворити реформу на інструмент тиску

У межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права Україна реформує систему дисциплінарної відповідальності суддів КСУ: ключові положення законопроєкту та зауваження парламентської дослідницької групи.

