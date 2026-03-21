  1. У світі

США тимчасово послаблюють санкції на іранську нафту — Бессент

12:10, 21 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон запроваджує короткостроковий дозвіл на реалізацію іранської нафти, яка накопичилась у морі.
фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США тимчасово послаблять санкції на частину іранської нафти, щоб дозволити реалізацію партій, які вже перебувають у дорозі. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

"Сьогодні Міністерство фінансів видає вузькоспеціалізований короткостроковий дозвіл, який дає можливість продажу іранської нафти, що зараз застрягла в морі", - повідомив Бессент у соцмережі Х.

Бессент уточнив, що йдеться про тимчасовий дозвіл на продаж близько 140 мільйонів барелів іранської нафти, яка вже транспортується. За його словами, Вашингтон фактично використовує ці обсяги як інструмент впливу на ринок і Тегеран, щоб стримати ціни на нафту, які перевищили 100 доларів за барель.

Бассент наголосив, що такий тимчасовий короткостроковий дозвіл обмежується виключно нафтою, яка вже перебуває в транзиті, і не дозволяє нових закупівель чи виробництва.

Також він зазначив, що Тегеран матиме труднощі з отриманням будь-яких доходів, а США й надалі "підтримуватимуть максимальний тиск на Іран і його здатність мати доступ до міжнародної фінансової системи".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США санкції нафта

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]