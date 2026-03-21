США тимчасово послаблюють санкції на іранську нафту — Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон запроваджує короткостроковий дозвіл на реалізацію іранської нафти, яка накопичилась у морі.

США тимчасово послаблять санкції на частину іранської нафти, щоб дозволити реалізацію партій, які вже перебувають у дорозі. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Сьогодні Міністерство фінансів видає вузькоспеціалізований короткостроковий дозвіл, який дає можливість продажу іранської нафти, що зараз застрягла в морі", - повідомив Бессент у соцмережі Х.

Бессент уточнив, що йдеться про тимчасовий дозвіл на продаж близько 140 мільйонів барелів іранської нафти, яка вже транспортується. За його словами, Вашингтон фактично використовує ці обсяги як інструмент впливу на ринок і Тегеран, щоб стримати ціни на нафту, які перевищили 100 доларів за барель.

Бассент наголосив, що такий тимчасовий короткостроковий дозвіл обмежується виключно нафтою, яка вже перебуває в транзиті, і не дозволяє нових закупівель чи виробництва.

Також він зазначив, що Тегеран матиме труднощі з отриманням будь-яких доходів, а США й надалі "підтримуватимуть максимальний тиск на Іран і його здатність мати доступ до міжнародної фінансової системи".

